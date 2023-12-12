12 Декабря 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Александр Авдеев поставил задачу: "Создать все условия, чтобы молодые кадры жили, учились и работали в родной Владимирской области"

12 декабря Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Муром, где принял участие в первом областном Слёте работающей молодёжи. В мероприятии также участвовали председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина, глава округа Евгений Рычков, студенты и педагоги колледжей, работники промышленных предприятий, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Главные драйверы развития региона – это вы, молодые рабочие и инженеры. Во Владимирской области модернизируются коммунальные сети, строятся дороги, возводятся сотни тысяч квадратных метров жилья, создаются новые рабочие места. Всё для того, чтобы молодые специалисты жили в родном регионе, создавали семьи и трудились во благо нашей области», – обратился к молодёжи Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Он подчеркнул, что Владимирская область – индустриальный регион и главную ставку в его развитии власти делают на промышленность. Активно развиваются предприятия, поэтому растёт запрос на рабочие кадры. Важно, чтобы работа не только обеспечивала семью, но и давала возможность полностью реализовать свой потенциал. В этом плане сейчас открываются широкие возможности.

«На базе Муроммашзавода создаётся технопарк точного машиностроения и мехатроники. Действуют две особые экономические зоны – «Доброград-1» в Ковровском районе и «Владимир» в Александровском и Киржачском районах. В колледжах области создано 56 современных мастерских, из них 7 в прошлом году – во Владимирском технологическом, Ковровском транспортном и Муромском индустриальном колледжах. А на базе трёх муромских колледжей: промышленно-гуманитарного, индустриального и радиоэлектронного приборостроения мы создаём государственную инженерно-техническую академию. Это новая модель учреждения среднего профессионального образования. Академия позволит реализовать новые учебные и научные возможности, новые программы развития, в том числе через участие в федеральном проекте «Профессионалитет», создание и функционирование Передовой инженерной школы, сетевой модели взаимодействия с вузами и научными школами», – сообщил Александр Авдеев.

(2023)|Фото: avo.ru

Тема образования в разрезе подготовки квалифицированных рабочих кадров становится особенно актуальной, ведь каждый год заявки от предприятий на кадры только растут.

Слёт работающей молодёжи даёт возможность не только узнать о новых карьерных возможностях, но и обменяться опытом, наладить деловые связи. Встречи молодых профессионалов способствуют обмену идеями и стимулированию инноваций. Перед участниками мероприятия с защитой своих проектов выступили молодые инженеры и специалисты кадровых служб муромских предприятий.

Также в рамках Слёта Губернатор наградил лауреатов премии «Молодые профессионалы» 2023 года за высокие результаты в профессиональной деятельности: программиста Управления информационных технологий Завода им. В.А. Дегтярёва Максима Агафонова, старшего преподавателя Владимирского учебного центра «Энергетик» Сергея Антипина и регулировщика аппаратуры и приборов Муромского завода радиоизмерительных приборов Евгения Медведева.

(2023)|Фото: avo.ru

«Все, кто участвуют в состязаниях молодых мастеров – большие молодцы. Родная область возлагает на вас большие надежды. И очень приятно видеть, как они уже сейчас в полной мере оправдываются. Всем участникам первого Областного слёта работающей молодёжи желаю удачи и успехов. Мечтайте, дерзайте, ваше будущее и будущее Владимирской области, России – в ваших добрых руках», – напутствовал молодых специалистов Александр Авдеев.

(2023)|Фото: avo.ru

Встреча с молодёжью прошла на базе Муромского подразделения учебного центра профессиональных квалификаций Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», где готовят специалистов по наиболее востребованным профессиям железнодорожного транспорта: машинистов тепловоза или электровоза, помощников машинистов, осмотрщиков-ремонтников вагонов, бригадиров пути. Возможности образовательной организации главе региона продемонстрировал начальник учебного центра Андрей Серов. Губернатор осмотрел тренажёры пассажирского и грузового тепловоза и электровоза, учебный полигон.

Теги: александр авдеев, молодые кадры, слет работающей молодежи


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