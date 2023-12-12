Подъезд к Астрахани от трассы Три Протока – Яксатово отремонтируют до конца года

Работы по ремонту дороги стартовали в Приволжском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка – более двух километров. Об этом сообщает ГКУ АО «Астраханьавтодор», подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

Рабочие уже сняли старое покрытие дорожного полотна. Затем они уложат выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. А после приступят к установке водоотводных лотков: по ним будут стекать дождевая вода и тающий снег. Это необходимо не только для поддержания чистоты, но и для безопасности движения.

Кроме того, дорожники демонтировали барьерное ограждение. Сейчас идёт геодезическая разбивка объектов. Проезжую часть приведут в нормативное состояние до конца этого года. Подрядчик обеспечен всем необходимым: работают более 50 человек и около 30 единиц спецтехники.