Минпромторг подал иск на 11 млрд к ростеховскому производителю двигателей

Минпромторг попытается через арбитражный суд взыскать с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") более 11,2 млрд руб., говорится в материалах судебной картотеки. О сути претензии в опубликованных материалах не говорится. ОДК выпускает двигатели для российских самолетов, вертолетов и ракет, морские двигатели, газовые турбины. В том числе силовые установки от ОДК планируется устанавливать на среднемагистральный самолет МС-21 и на "импортозамещенную" версию "Суперджета".

Напомним, в декабре стало известно, что первым эксплуатантам самолетов МС-21 придется ежегодно ставить эти авиалайнеры на прикол из-за необходимости капитального ремонта двигателей. Об этом на форуме "Российский промышленник" предупредил председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин. Во время своего выступления он продемонстрировал слайд, на котором сравнил среднее время между капитальными ремонтами трех двигателей: ПС-90 (Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76), ПД-14 для МС-21 и CFM56-5B/7B (Airbus A318, А319, А320, А321 и Boeing 737 NG).

А в сентябре "Коммерсант" также писал, что полностью российский SSJ-100 выйдет на плановые показатели коммерчески эффективного налета в 7,3 часа в сутки лишь через два года после начала эксплуатации, и виной всему уменьшенный ресурс двигателя ПД-8, испытания которого к тому же еще и затянулись. Испытания SJ-100 с российским двигателем должны были начаться ещё весной, но полет этот так и не состоялся. В конце лета частично импортозамещенный SSJ-100 начал испытания на франко-российских SaM-146.

ПС-90, ПД-14 и ПД-8 производит входящее в ОДК предприятие "Пермские моторы".