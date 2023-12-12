СМИ: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией с 14 декабря

Правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие пункты пересечения на границе с Россией 14 декабря, сообщает газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, речь идет о пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.

КПП, которые Хельсинки намерен открыть, одни из самых удобных, они расположены в непосредственной близости от Петербурга, отмечает РИА Новости. Ранее эксперты считали наиболее вероятным открытие границы с севера - с Мурманской области.

Напомним, в ноябре Финляндия приостановила работу всех пунктов пропуска на границе с Россией. Решение закрыть КПП финские власти объяснили неконтролируемым притоком беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, которые запрашивают убежище. Кремль назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой".