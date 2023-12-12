12 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Центрального банка РФ

Уральские банкиры: мошенники спекулируют на обновлении купюры в 5 тысяч рублей

Центробанк выявил новую схему, которую стали использовать мошенники. Теперь аферисты спекулируют на обновлении банкноты номиналом 5 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, мошенники звонят и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5 тысяч рублей. Для этого они предлагают установить на мобильном телефоне приложение "Банкноты Банка России", но дают ссылку на фальшивое, визуально похожее на официальное.

После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и к ее банковским приложениям и счетам. А у человека похищают деньги со всех счетов.

Как отмечают в ЦБ, приложение "Банкноты Банка России" действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот – где именно они расположены и как должны выглядеть. Приложение не определяет подлинность купюр.

Также аферисты под видом соцработников ходят по квартирам и убеждают обменивать старые пятитысячные на новые. На самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры.

Уральские банкиры призывают игнорировать предложения об обмене купюр "на новые" или проверке их подлинности. Также не стоит устанавливать никакие приложения по просьбе незнакомцев и не переходить по ссылкам, которые поступают от них.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области могут пострадать от мошенников, которые выдают себя за операторов сотовой связи.

Теги: мошенники, купюры, схема, банк


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