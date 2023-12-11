Операторы-мошенники: в ЦБ выявили новую схему обмана свердловчан

11 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Операторы-мошенники: в ЦБ выявили новую схему обмана свердловчан

Жители Свердловской области могут пострадать от мошенников, которые выдают себя за операторов сотовой связи. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
Читайте также:

ЦБ выявил новую схему обмана свердловчан: клиенту звонят якобы из сотовой компании и сообщают, что от него будто бы поступила заявка на перевод номера телефона к другому оператору. Для повышения лояльности человеку предлагают сменить тариф на более выгодный, а когда тот соглашается, с номера, который выглядит как официальный, приходит код, который надо сообщить звонившему.

Существует и другой вариант: преступники от имени сотового оператора сообщают клиенту, что у того истек срок действия SIM-карты. Чтобы сохранить номер, клиент должен запустить так называемую "процедуру восстановления" и назвать код злоумышленникам. Этот код на самом деле является согласием на переадресацию звонков и SMS на номер мошенников, а те, получив доступ к уведомлениям на телефон пострадавшего, могут авторизоваться в его банковских приложениях и перевести деньги уже на свой счет.

Также аферисты могут войти в профиль человека на Госуслугах и узнать номер паспорта, СНИЛС, ИНН и адрес регистрации. С помощью этих данных преступники будут пытаться оформить на пользователя онлайн-займы.

Банкиры отмечают: номер мобильного телефона, как правило, является ключом к финансовым сервисам.

"Доступ к номеру надо беречь, как данные банковской карты. Не надо сообщать незнакомцам никакие коды и другую конфиденциальную информацию. Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации", - советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Напомним, ранее уральские банкиры рассказывали еще об одной схеме мошенничества, когда жертву записывают на прием.

Теги: мошенники, операторы, банк, схема


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети