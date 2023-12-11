Операторы-мошенники: в ЦБ выявили новую схему обмана свердловчан

Жители Свердловской области могут пострадать от мошенников, которые выдают себя за операторов сотовой связи. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

ЦБ выявил новую схему обмана свердловчан: клиенту звонят якобы из сотовой компании и сообщают, что от него будто бы поступила заявка на перевод номера телефона к другому оператору. Для повышения лояльности человеку предлагают сменить тариф на более выгодный, а когда тот соглашается, с номера, который выглядит как официальный, приходит код, который надо сообщить звонившему.

Существует и другой вариант: преступники от имени сотового оператора сообщают клиенту, что у того истек срок действия SIM-карты. Чтобы сохранить номер, клиент должен запустить так называемую "процедуру восстановления" и назвать код злоумышленникам. Этот код на самом деле является согласием на переадресацию звонков и SMS на номер мошенников, а те, получив доступ к уведомлениям на телефон пострадавшего, могут авторизоваться в его банковских приложениях и перевести деньги уже на свой счет.

Также аферисты могут войти в профиль человека на Госуслугах и узнать номер паспорта, СНИЛС, ИНН и адрес регистрации. С помощью этих данных преступники будут пытаться оформить на пользователя онлайн-займы.

Банкиры отмечают: номер мобильного телефона, как правило, является ключом к финансовым сервисам.

"Доступ к номеру надо беречь, как данные банковской карты. Не надо сообщать незнакомцам никакие коды и другую конфиденциальную информацию. Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации", - советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Напомним, ранее уральские банкиры рассказывали еще об одной схеме мошенничества, когда жертву записывают на прием.