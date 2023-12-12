Работу астраханского отделения Движения Первых высоко оценили на федеральном уровне

Губернатор Игорь Бабушкин провёл объединённое заседание комиссии по реализации государственной молодёжной политики в Астраханской области и совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи (РДДМ). На совещании заместитель председателя правления Движения Первых, руководитель аппарата Марат Закиров отметил, что у региона высокие показатели по уровню и качеству проведённых мероприятий, большая вовлечённость в них, а также системная поддержка от руководства области.

Всего на базе учебных заведений, учреждений спорта и молодёжных центров Астраханской области создано 298 первичных отделений РДДМ. В них входят почти 44 тысячи юных астраханцев.

Дети активно проявляют себя на всероссийских конкурсах. Например, цветновские и кирпичнозаводские ученики победили во всероссийском конкурсе школьных пространств. Они заняли первое и второе место среди команд ЮФО.

С ноября этого года активисты Движения Первых, дети участников спецоперации и ребята из многодетных семей посещают Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. На мероприятии уже побывали 50 детей, до конца года в Москву отправят ещё две делегации.

Подводя итоги реализации государственной молодёжной политики в Астраханской области, руководитель регионального агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин сообщил, что всего насчитывается порядка 60 тысяч молодых людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность.

«Для многих – это школа гражданской активности и патриотизма, поэтому хочу поблагодарить всех участников добровольческого движения за неравнодушие и готовность бескорыстно помогать людям», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Чтобы привлекать больше ребят к добровольчеству, с прошлого года в регионе создаётся социальная франшиза «Добро.Центр». Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что отделения должны появиться в астраханских вузах и колледжах.

Всего в этом году в Астраханской области прошло более 150 масштабных мероприятий, к которым привлекли свыше 70 тысяч волонтёров, координаторов. Не менее 200 из них регулярно проходили обучение.

Молодые астраханцы продолжают заявляться на премию #МЫВМЕСТЕ. В Астраханской области продолжает работу одноимённая общероссийская акция взаимопомощи. 11 тысяч активистов оказывают адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных, участвуют в сборе гуманитарного груза, помогают в мобильных пунктах по отбору граждан на службу по контракту.

«По итогам 2021 и 2022 годов астраханский ресурсный центр находился в лидерах рейтинга ассоциации волонтёрских центров», – сообщил руководитель регионального агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин.

Ещё одно важное направление работы – обучение основам начальной военной подготовки. Их проходят кадетские и казачьи классы, где обучается более двух тысяч детей, а также школьники и студенты СПО в рамках внеурочной деятельности.

Юные астраханцы также посещают учебные сборы. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что в этом году в них приняли участие более двух тысяч ребят, а нормативы ГТО сдали порядка 27 тысяч.

Активную работу проводит и региональное отделение «Юнармия», в котором задействованы пять тысяч человек. Кроме того, в регионе трудятся 60 поисковых отрядов и 300 волонтёров Победы.