Работу астраханского отделения Движения Первых высоко оценили на федеральном уровне

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Работу астраханского отделения Движения Первых высоко оценили на федеральном уровне

Губернатор Игорь Бабушкин провёл объединённое заседание комиссии по реализации государственной молодёжной политики в Астраханской области и совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи (РДДМ). На совещании заместитель председателя правления Движения Первых, руководитель аппарата Марат Закиров отметил, что у региона высокие показатели по уровню и качеству проведённых мероприятий, большая вовлечённость в них, а также системная поддержка от руководства области.

Всего на базе учебных заведений, учреждений спорта и молодёжных центров Астраханской области создано 298 первичных отделений РДДМ. В них входят почти 44 тысячи юных астраханцев.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Дети активно проявляют себя на всероссийских конкурсах. Например, цветновские и кирпичнозаводские ученики победили во всероссийском конкурсе школьных пространств. Они заняли первое и второе место среди команд ЮФО.

С ноября этого года активисты Движения Первых, дети участников спецоперации и ребята из многодетных семей посещают Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. На мероприятии уже побывали 50 детей, до конца года в Москву отправят ещё две делегации.

Подводя итоги реализации государственной молодёжной политики в Астраханской области, руководитель регионального агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин сообщил, что всего насчитывается порядка 60 тысяч молодых людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность.

«Для многих – это школа гражданской активности и патриотизма, поэтому хочу поблагодарить всех участников добровольческого движения за неравнодушие и готовность бескорыстно помогать людям», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

заседание(2023)|Фото: astrobl.ru

Чтобы привлекать больше ребят к добровольчеству, с прошлого года в регионе создаётся социальная франшиза «Добро.Центр». Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что отделения должны появиться в астраханских вузах и колледжах.

Всего в этом году в Астраханской области прошло более 150 масштабных мероприятий, к которым привлекли свыше 70 тысяч волонтёров, координаторов. Не менее 200 из них регулярно проходили обучение.

Молодые астраханцы продолжают заявляться на премию #МЫВМЕСТЕ. В Астраханской области продолжает работу одноимённая общероссийская акция взаимопомощи. 11 тысяч активистов оказывают адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных, участвуют в сборе гуманитарного груза, помогают в мобильных пунктах по отбору граждан на службу по контракту.

«По итогам 2021 и 2022 годов астраханский ресурсный центр находился в лидерах рейтинга ассоциации волонтёрских центров», – сообщил руководитель регионального агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин.

Ещё одно важное направление работы – обучение основам начальной военной подготовки. Их проходят кадетские и казачьи классы, где обучается более двух тысяч детей, а также школьники и студенты СПО в рамках внеурочной деятельности.

Юные астраханцы также посещают учебные сборы. Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что в этом году в них приняли участие более двух тысяч ребят, а нормативы ГТО сдали порядка 27 тысяч.

Активную работу проводит и региональное отделение «Юнармия», в котором задействованы пять тысяч человек. Кроме того, в регионе трудятся 60 поисковых отрядов и 300 волонтёров Победы.

Теги: игорь бабушкин, движение первых,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети