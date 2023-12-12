Не просто рекордный, а выдающийся: "Атомстройкомплекс" подвел итоги 2023 года

Компания "Атомстройкомплекс" сохранила свои позиции среди лидеров строительного рынка в 2023 году, выполнив большой объем работ по строительству и реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, к декабрю ко вводу подготовлено 322 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения, в том числе более 160 тысяч квадратных метров жилья и 128 тысяч квадратных метров социальных объектов. Окончательные итоги по вводу будут подведены в январе 2024 года. Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции рассказал глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

"2023 год стал не просто рекордным, а выдающимся и для нашей компании, и для города, и для области. Мы ввели более 100 тысяч квадратных метров социальных объектов, причем не типовых, а передовых. Это и ДВВС, и Губернаторский лицей, и детский сад в Мичуринском, готовим к вводу первую школу, построенную в рамках ГЧП. Мы не только строим эту школу, но и будем осуществлять ее техническую эксплуатацию. Тренд на строительство современных инфраструктурных объектов будет продолжен в будущем году. В 2024 году мы планируем ввести в эксплуатацию 9-этажную поликлинику в Академическом районе, а также три новые школы: на 1 тысячу 200 мест в Академическом, на 1 тысячу 500 мест в Пионерском микрорайоне и на 400 мест в Пышме", - рассказал глава компании.

По мнению Валерия Ананьева, развитие инфраструктуры вкупе с развитием рынка труда способствует росту конкрурентной привлекательности города, что в том числе подпитывает спрос на жилье. "Атомстройкомплекс" вносит существенный вклад в создание новых рабочих мест и развитие эффективных производств. В будущем году компания планирует завершить работы по строительству своего нового завода по выпуску твинблоков в Сысерти, а также построить вторую линию завода по выпуску минплиты в Богдановиче – этот проект компания реализует при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

"Атомстройкомплекс" активно участвует и в подготовке кадров для строительной индустрии – выступает опорным работодателем кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет". В 2023 году 250 учащихся профильных учебных заведений посетили производственные и строительные площадки компании с экскурсиями, полторы сотни студентов прошли ознакомительную практику. А 30% из них по окончании практики трудоустроились в компанию.

"Важной поддержкой строительного рынка продолжает оставаться льготная ипотека, в 2023 году 50% сделок у нас прошло с привлечением ипотечных средств. Корректировка программы льготной ипотеки не критична для рынка – она даст ощутимый эффект даже при изменении объема господдержки и минимального размера первоначального взноса. Главное, чтобы льготирование в принципе было продолжено – ведь каждый рубль, вложенный государством в субсидирование ипотеки, возвращается в бюджет в виде налогов. Активная стройка при этом провоцирует развитие смежных отраслей, инфраструктурных проектов, запускает механизм, приводящий к росту экономики региона в целом", - отмечает Валерий Ананьев.

В соответствии с долгосрочной стратегией "Атомстройкомплекс" продолжит наращивать объем предложений по жилью. В 2024 году компания выйдет на ряд новых площадок.