Не просто рекордный, а выдающийся: "Атомстройкомплекс" подвел итоги 2023 года

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Не просто рекордный, а выдающийся: "Атомстройкомплекс" подвел итоги 2023 года

Компания "Атомстройкомплекс" сохранила свои позиции среди лидеров строительного рынка в 2023 году, выполнив большой объем работ по строительству и реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, к декабрю ко вводу подготовлено 322 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения, в том числе более 160 тысяч квадратных метров жилья и 128 тысяч квадратных метров социальных объектов. Окончательные итоги по вводу будут подведены в январе 2024 года. Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции рассказал глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

"2023 год стал не просто рекордным, а выдающимся и для нашей компании, и для города, и для области. Мы ввели более 100 тысяч квадратных метров социальных объектов, причем не типовых, а передовых. Это и ДВВС, и Губернаторский лицей, и детский сад в Мичуринском, готовим к вводу первую школу, построенную в рамках ГЧП. Мы не только строим эту школу, но и будем осуществлять ее техническую эксплуатацию. Тренд на строительство современных инфраструктурных объектов будет продолжен в будущем году. В 2024 году мы планируем ввести в эксплуатацию 9-этажную поликлинику в Академическом районе, а также  три новые школы: на 1 тысячу 200 мест в Академическом, на 1 тысячу 500 мест в Пионерском микрорайоне и на 400 мест в Пышме", - рассказал глава компании.

Валерий Ананьев(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По мнению Валерия Ананьева, развитие инфраструктуры вкупе с развитием рынка труда способствует росту конкрурентной привлекательности города, что в том числе подпитывает спрос на жилье. "Атомстройкомплекс" вносит существенный вклад в создание новых рабочих мест и развитие эффективных производств. В будущем году компания планирует завершить работы по строительству своего нового завода по выпуску твинблоков в Сысерти, а также построить вторую линию завода по выпуску минплиты в Богдановиче – этот проект компания реализует при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

"Атомстройкомплекс" активно участвует и в подготовке кадров для строительной индустрии – выступает опорным работодателем кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет". В 2023 году 250 учащихся профильных учебных заведений посетили производственные и строительные площадки компании с экскурсиями, полторы сотни студентов прошли ознакомительную практику. А 30% из них по окончании практики трудоустроились в компанию.

студенты осваивают навыки работы на оборудовании(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Важной поддержкой строительного рынка продолжает оставаться льготная ипотека, в 2023 году 50% сделок у нас прошло с привлечением ипотечных средств. Корректировка программы льготной ипотеки не критична для рынка – она даст ощутимый эффект даже при изменении объема господдержки и минимального размера первоначального взноса. Главное, чтобы льготирование  в принципе было продолжено – ведь каждый рубль, вложенный государством в субсидирование ипотеки, возвращается в бюджет в виде налогов. Активная стройка при этом провоцирует развитие смежных отраслей, инфраструктурных проектов, запускает механизм, приводящий к росту экономики региона в целом", - отмечает Валерий Ананьев.

В соответствии с долгосрочной стратегией "Атомстройкомплекс" продолжит наращивать объем предложений по жилью. В 2024 году компания выйдет на ряд новых площадок.

Теги: Атомстройкомплекс, итоги, строительство, жилье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети