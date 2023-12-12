Учебники НАТО, по которым пытались наступать ВСУ, надо отправить обратно в архивы – секретарь СНБО Украины

Учебники НАТО, по которым пытались наступать ВСУ, "надо отправить обратно в архивы", заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он добавил, что украинские надежды на контрнаступление не оправдались.

"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", — заявил он в интервью BBC. Также Данилов добавил, что ситуация на фронте "очень сложная".

По мнению высокопоставленного чиновника, США все же окажут какую-то помощь Украине, несмотря на "забуксовавший" в Конгрессе законопроект о выделении средств Киеву.