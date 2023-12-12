Римский папа заявил о необходимости мигрантов для рождаемости

Римский папа Франциск назвал мигрантов "важной помощью" для демографии Италии. Будто бы они могут помочь стране преодолеть вымирание. Об этом сообщает официальный ресурс Ватикана Vatican News.

По его словам, мигранты опасны только в том случае, если они не интегрируются в общество. В противном случае они необходимы Италии.

"Итальянцы несут ответственность за то, чтобы рождались дети и чтобы мигрантов принимали как детей", - сказал Франциск.

Рождаемость в Италии находится на очень низком уровне - около 1,3 ребенка на женщину. Вымирание населения набирает силу.

Интересно, что издание Infovaticana.com недавно опубликовало статью о том, что Франциск и кардинал Маттео Дзуппи (который летом был назначен переговорщиком по Украине) финансировали некую неправительственную организацию, занимавшуюся перевозкой нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют два журналистских расследования.