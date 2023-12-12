В Уватском районе ветеранов боевых действий освободили от платы земельного налога

В Уватском районе ветераны и инвалиды боевых действий освобождены от земельного налога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С инициативой внести изменения в положение о земельном налоге на территориях сельских поселений района выступил прокурор Уватского района Артем Шмыков. В частности, было предложено дополнить список льготников, освобождаемых от земельного налога в дополнение к льготам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации.



Дума Уватского муниципального района на очередном заседании с участием прокурора района поддержала его инициативу и внесла соответствующие изменения.



Согласно новой редакции, от налога ветераны и инвалиды боевых действий освобождены уже в этом году.