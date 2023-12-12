ЕК планирует собрать для Киева до 15 млрд евро с доходов от активов ЦБ РФ

Еврокомиссия (ЕК) намерена собрать около 15 млрд евро до 2027 года на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Предполагается, что 12 декабря ЕК предложит целый пакет мер по использованию чрезвычайных доходов от замороженных активов ЦБ РФ.

По данным источников, сначала ЕК предложит направлять доходы от замороженных активов России на отдельные счета, а затем эти средства будут переданы в бюджет Евросоюза, выделенный на предоставление помощи Киеву.

Чтобы этот план начал действовать, его должны единогласно утвердить все 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза высказался против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине.

Также сообщалось, что Бельгия создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо.