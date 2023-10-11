11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бельгия создаст фонд помощи Украине, используя доход от замороженных активов РФ

Бельгия создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо, пишет РИА Новости.

"В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Bloomberg, в Евросоюзе пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд.

Мировые банки выразили опасения, что Москва может принять ответные меры в случае присвоения ЕС российских активов.

Теги: бельгия, украина, замороженные активы


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