12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Хабаровске уволились заведующая детсадом и инструктор, выдавшие детям грамоты с символикой Украины

После инцидента в хабаровском детском саду, где после соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины, заведующая дошкольным учреждением и инструктор по физкультуре написали заявление на увольнение. Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в детсаду № 122. По словам мэра, инструктор по физической культуре нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детского сада поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено.

Кравчук добавил, что идет проверка всех обстоятельств случившегося. Он отметил, что дети "невольно стали объектами информационного давления".

С коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города проведут дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания, заключил мэр.

В прошлом году аналогичный случай произошел в Чите. В детсаду объяснили журналистам, что воспитатели просто недоглядели и распечатали для грамот подходящий макет из интернета. Он оказался с украинским гербом, что вызвало недоумение у родителей воспитанников. История получила огласку в соцсетях и СМИ, городской комитет по образованию начал проверку, в результате были уволены воспитатель и руководитель садика. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада, назвав случай "кощунственным".

Теги: хабаровск, грамоты, символика украина, детский сад


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