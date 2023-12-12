12 Декабря 2023
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Фото: URAL FC

В Сургутском районе состоялся второй турнир на Кубок главы по ММА

В Сургутском районе в центре спортивной подготовки "Атлант" состоялся второй кубок главы района по ММА. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

Участниками стали бойцы из разных городов России. Все они состоявшиеся спортсмены - кандидаты и мастера спорта, чемпионы Уральского федерального округа и России.

"Сургутский район представили десять титулованных бойцов ММА, которые сразились в разных весовых категориях от 56 кг до 120 кг. На их счету восемь побед из 10", - сообщил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой во время полумарафона "ЗаБег.РФ"(2023)|Фото: Администрация Сургутского района Югры

Глава района отметил, что интерес жителей поселений к спорту растет.

"Кикбоксингом, грэпплингом, боксом и другими боевыми искусствами в районе занимается порядка 2,7 тысячи человек. В этом году на 321 спортсмена больше, чем годом ранее. Только за последние шесть месяцев в муниципалитете прошло около десяти подобных мероприятий – мастер-классы по ММА и боксу, чемпионат округа по кудо, первенство района по тхэквондо и другие", - заявил Андрей Трубецкой.

Отметим, что первый Кубок главы Сургутского района состоялся в прошлом октябре. Он также прошел в "Атланте". Для спортсменов были созданы все условия, в том числе приобретен специальный ринг для ММА - октагон.

Теги: ММА, кубок главы, спорт


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