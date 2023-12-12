В Нью-Йорке обвалился многоквартирный дом

Угол многоквартирного дома обрушился в Бронксе – одном из районов Нью-Йорка. ЧП произошло днем, сейчас спасатели ведут поиски возможных жертв и пострадавших под завалами.

Нет пострадавших и среди прохожих, которые успели вовремя убежать с перекрестка в момент обрушения. Пожарные прибыли на место инцидента через 90 секунд и оперативно отключили в здании электричество и газ.

По данным спасательной службы, в доме 1927 года постройки было 47 жилых квартир и шесть офисов. Всех жителей и сотрудников эвакуировали и разместили в ближайшей школе.

По данным New York Post, владелец здания проходил проверку в марте 2021 года, тогда надзорные службы вынесли семь замечаний по поводу небезопасного состояния фасада, в том числе были отмечены ухудшающееся качество раствора и потрескавшиеся кирпичи.