Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбита ракета "Точка-У"

Российские силы ПВО пресекли террористическую атаку с применением тактической ракеты "Точка-У" со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

В телеграм-канале ведомства говорится, что украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью сегодня в 5 часов утра.

Ранее сообщалось, что ВСУ 10 декабря атаковали из танков Брянскую и Белгородскую области. Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм попал рядом с селом Хоромное Климовского района Брянской области и два — рядом с селом Красное Климовского района.