11 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Максим Решетников посетил Владимирскую область - обсуждал с представителями турбизнеса региона и губернатором вопросы развития отрасли

9 декабря Владимирскую область посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Одной из ключевых тем в зоне его внимания было развитие туристической отрасли. Вместе с Губернатором Александром Авдеевым глава Минэкономразвития осмотрел ряд туристических объектов в Суздале и провёл встречу с представителями туриндустрии нашего региона. В мероприятиях также приняли участие первый заместитель Губернатора Александр Ремига и депутат Государственной Думы Алексей Говырин, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Владимирская земля – край с большой исторической традицией. Сюда приезжали, приезжают и будут приезжать туристы. Политика по привлечению гостей реализуется с советских времён. Важно, что за эти годы традиция усилена, туристический поток в регион растёт. Суздаль, Владимир, Муром, Юрьев-Польский, другие замечательные города региона обладают большим туристическим потенциалом. Создаются новые точки притяжения. Вместе с тем, есть исторические места, которые необходимо «перезапустить». Руководство региона проводит большую работу, чтобы привлечь туристов. Важно продолжать эти тенденции», – подчеркнул Максим Решетников.

авдеев, решетников(2023)|Фото: avo.ru

Министр проанонсировал, что со следующего года российским регионам будет предусмотрена поддержка не четырёх узкоцелевых направлений, как сейчас, а единая субсидия на развитие туризма. 

«В сотрудничестве с Минэкономразвития системно занимаемся развитием туристической инфраструктуры. В области реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году регион получил федеральную поддержку отрасли в общем объёме более полумиллиарда рублей. Основная часть средств – на создание туристических кодов Мурома и Суздаля. Но и объём региональных мер поддержки туризма у нас год от года растёт. Ежегодно помогаем муниципальным образованиям. В этом году объём средств для них составил 51,5 млн рублей. Это в 1,6 раза больше уровня прошлого года. Поддержано 5 проектов создания пешеходных маршрутов и 2 проекта кемпинговых площадок. Поддерживаем предпринимательские инициативы по созданию кемпингов, глэмпингов и частных музеев. В 2023 году область направила на эти цели 85 млн рублей. Чувствуя поддержку, бизнес вкладывается в эту сферу. В 2024 году, кроме упомянутых направлений, будем развивать водный туризм. На волне увеличения интереса россиян к путешествиям внутри страны государство системно работает над созданием комфортных условий для туристов, какими бы средствами передвижения они ни пользовались и где бы ни предпочитали останавливаться. Турист везде должен найти достойный сервис и получить хорошие впечатления», – подчеркнул Александр Авдеев. 

авдеев, решетников(2023)|Фото: avo.ru

Также в ходе рабочего визита во Владимирскую область Максим Решетников оценил работу ОЭЗ «Доброград». 

«Регион привлекает инвестиции с помощью федеральных механизмов в традиционно сильные отрасли. Здесь работают две особые экономические зоны «Доброград-1» и «Владимир». На текущий момент 16 резидентов уже вложили более 1 млрд рублей в производство оборудования для добычи сжиженного природного газа, продукцию химической промышленности, молочной продукции, медицинских изделий. Потенциал развития есть, поскольку заполняемость всё ещё невысокая. Необходимо активнее работать с инвесторами», – отметил Максим Решетников. 

авдеев, решетников(2023)|Фото: avo.ru

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» во Владимирской области созданы площадки на базе двух технопарков для малых и средних производственных компаний. На территории парков работают 39 резидентов, которые создали более 600 рабочих мест. 

Теги: максим решетников, александр авдеев, туристический бизнес


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