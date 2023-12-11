Сергей Ситников: Грузовой речной порт Костромы должен работать в интересах всех отраслей экономики

Грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. Неоднократные попытки возродить предприятие оказывались безуспешны. Большая часть важных объектов предприятия перешла в частные руки, часть находилась в федеральной собственности.

Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения в Росимущество губернатора Сергея Ситникова.

По поручению главы региона проведена большая работа по поиску частного инвестора, готового вложить средства, чтобы восстановить работу важного для региона объекта. В декабре 2021 года соглашение подписали администрация Костромской области и представители группы компаний «Питер Втормет» из Санкт-Петербурга. На базе имущества порта создано акционерное общество, у региона сохранен блокирующий пакет акций.

В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта. На территории устроены открытые грузовые площадки для размещения сыпучих грузов, оборудована автомобильная весовая, приобретена необходимая погрузочная техника. Отремонтирована причальная стенка, получен паспорт соответствия, разрешающий ее эксплуатацию.

Как рассказал генеральный директор АО «Костромской грузовой порт» Дмитрий Урядников, за навигацию 2022 года порт принял 20 судов, осуществлена перевалка 80 тысяч тонн сыпучих грузов. В текущем году порт принял уже 40 судов, переработано 130 тысяч тонн грузов. Выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 70%. Предприятие сработало с прибылью, которая направляется на развитие материально-технической базы.

«Команда, которая работает сегодня, навела порядок, все теперь «в белую», все по договорам, прозрачно. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить нашего инвестора, который с нами вместе восстанавливает инфраструктуру», - прокомментировал заместитель губернатора Юрий Маков.

Сергей Ситников отметил важность работы порта с точки зрения внутренних потребностей региона и развития экспортных поставок в Россию и за рубеж. Первое важное направление работы - поставки стройматериалов для дорожной отрасли. В том числе, по воде необходимо наладить поставки гранитного щебня для ремонта дорог, подчеркнул губернатор. Материал обладает повышенной плотностью и позволит повысить качество дорожных ремонтов.

Глава региона подчеркнул, что в перспективе порт будет востребован для перевозки материалов при строительство транспортного обхода Костромы, в связи с чем необходимо проработать вопрос организации еще одной площадки порта на правом берегу Волги. Также необходимо расширять возможности порта по поставке грузов, в том числе продукции лесопереработки, в регионы, которые находятся ниже по течению и зарубежные страны.

«В Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, в Казахстан, Туркменистан, Дагестан. Сегодня мы с ними связаны преимущественно автомобильным транспортом. Ставлю задачу перед заместителями Юрием Вениаминовичем Маковым, Андреем Анатольевичем Плотниковым, департаментами экономики и лесного хозяйства — продумать заключение контрактов лесопереработчиками. Необходимо организовать бизнес-миссии, искать партнеров, прорабатывать вопрос возможности перевозки контейнерами, в первую очередь. Нужно сделать внутриотраслевую кооперацию, чтобы мы могли все это собирать и четко реализовывать. Задача одна. Стоим на Волге — порт должен работать в интересах всех отраслей экономики», - отметил Сергей Ситников.