Фигурант уголовного дела об убийстве Старовойтовой запросил УДО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что Акишин отбыл две трети наказания, оставшийся срок ему заменили на принудительные работы. Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него нет, характеризуется положительно.

Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Приговоры по этому делу были вынесены восьмерым участникам преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 года.

В 2021 году суд в Санкт-Петербурге отказал бывшему депутату Госдумы (ЛДПР) Михаилу Глущенко в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. В 2015 году суд признал Глущенко виновным по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб.