11 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Заполярья&quot;

В Надым привезли мультимедийную выставку про геологов

В музее истории и археологии Надыма 14 декабря откроют выставку, посвященную добыче нефти и газа на Ямале. Передвижную экспозицию "Вызов" помогли организовать Тюменское музейно-просветительское объединение и "Газпромнефть-Заполярье", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Мультимедийная экспозиция рассказывает о геологах и ключевых вехах промышленного открытия Ямала. Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова отметила, что у проекта великолепное мультимедийное наполнение.

"Собраны уникальные архивные видеоматериалы, в том числе документальная хроника пяти самых крупных и значимых ямальских месторождений. Часть визуального контента была воссоздана с помощью нейросетей, а часть – отрисована вручную. Выставка будет интересна и взрослым, и детям, которые узнают много нового о первооткрывателях северных недр и смогут окунуться в атмосферу той эпохи", – прокомментировала Светлана Сидорова.

В экспозицию вошли образцы горных пород из коллекции надымского музея и экспонаты предприятий, работающих в районе. Так, партнером выставки стал "Газпром добыча Надым", который помог подобрать видеоархив о ямальских месторождениях и предоставил часть корпоративной коллекции, например, макеты шарового сепаратора и домов первопроходцев-геологов, долото и керн с месторождения "Медвежье".

Надым – последний пункт маршрута "Вызова" на Ямале. Ранее выставку показали в Яр-Сале и Тарко-Сале. Экспозиции проходят в рамках проекта "Родные музеи" – культурная инициатива входит в программу социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В трех районах ЯНАО мероприятия поддерживает "Газпромнефть-Заполярье".

"Мы второй год реализуем проект "Родные музеи", чтобы разнообразить культурную жизнь в отдаленных селах и городах, сделать местные музеи привлекательными для посетителей. Лучше всего о результатах говорит интерес северян к нашим проектам – в прошлом сезоне передвижные выставки посетили несколько тысяч человек. Мы продолжим развивать музейные пространства в партнерстве с администрациями муниципалитетов ЯНАО и экспертами в этой сфере", – заключил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

"Вызов" в Надыме продлится до 14 января.

Теги: выставка, геологи, Газпромнефть-Заполярье, Вызов


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