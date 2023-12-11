Школьникам Екатеринбурга из-за морозов продлили дистант на один день

Большинство школ Екатеринбурга продлили удаленный режим работы еще на один день. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, решение принято из-за сильных морозов, которые ожидаются сегодня ночью, а также днем 12 декабря. Для учеников, которые все же придут в школу, уроки состоятся по расписанию. А оставшиеся дома будут учиться в дистанционном формате.

Кроме этого, глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб. В режиме текущего времени он будет принимать оперативные меры для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в мороз. Спасатели просят уральцев не выходить без необходимости на улицу и отложить дальние поездки на личном транспорте.

Ранее синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Средний Урал.