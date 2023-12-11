Минздрав: Обновленный "Спутник Лайт" имеет низкую частоту побочных эффектов

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.

Обновленный "Спутник Лайт" показал низкую частоту значимых побочных эффектов, а также высокую безопасность и иммуногенность, сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" утратила защитные свойства против COVID-19. Он отметил, что "исходная вакцина защищала от коронавируса в течение первых двух лет". По словам академика, от штамма "кракен" "Спутник" уже не защитит, поэтому требуется изменение антигенного состава вакцины, чем сейчас и занимаются ученые. В середине ноября Гинцбург сообщил, что клинические испытания обновленного "Спутника" завершились.