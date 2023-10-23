"Спутник V" неэффективен в отношении актуальных штаммов COVID-19 - разработчик

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" утратила защитные свойства против COVID-19. По крайней мере, она больше не эффективна в отношении актуальных штаммов коронавируса. В интервью Газете.Ру академик отметил, что "исходная вакцина защищала от коронавируса в течение первых двух лет".

"То есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля прошлого года. Начиная с середины лета 2022-го, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность препарата упала в восемь раз", - сообщил Гинцбург.

По словам академика, от штамма "кракен" "Спутник" уже не защитит, поэтому требуется изменение антигенного состава вакцины, чем сейчас и занимаются учены. В оборот обновленная версия "Спутника" поступит в марте.