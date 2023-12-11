11 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Leah Millis

Зеленский выступит перед американским Конгрессом, который не хочет давать ему денег

Джо Байден во вторник примет в Белом доме Владимира Зеленского. Переговоры пройдут на фоне зашедших в тупик переговоров в американском парламенте о предоставлении новой помощи Украине.

Визит, о котором было объявлено в воскресенье, станет для Зеленского третьим с момента начала российско-украинского конфликта. В последний раз президент Украины был в Вашингтоне в сентябре.

CNN полагает, что приезд Зеленского вряд ли повлияет на скорость принятия решения по помощи Украине в Конгрессе, парламент собирается перенести этот вопрос на 2024 год – после завершения рождественских каникул. Тем не менее, Зеленского пригласили выступить в парламенте и встретиться с лидерами палат и партий.

В Белом же доме заявили, что переговоры Байдена и Зеленского должны продемонстрировать "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины".

Теги: владимир зеленский, джо байден, переговоры, вашингтон


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