Зеленский выступит перед американским Конгрессом, который не хочет давать ему денег

Джо Байден во вторник примет в Белом доме Владимира Зеленского. Переговоры пройдут на фоне зашедших в тупик переговоров в американском парламенте о предоставлении новой помощи Украине.

Визит, о котором было объявлено в воскресенье, станет для Зеленского третьим с момента начала российско-украинского конфликта. В последний раз президент Украины был в Вашингтоне в сентябре.

CNN полагает, что приезд Зеленского вряд ли повлияет на скорость принятия решения по помощи Украине в Конгрессе, парламент собирается перенести этот вопрос на 2024 год – после завершения рождественских каникул. Тем не менее, Зеленского пригласили выступить в парламенте и встретиться с лидерами палат и партий.

В Белом же доме заявили, что переговоры Байдена и Зеленского должны продемонстрировать "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины".