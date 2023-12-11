Капремонт жилья в России подорожал из-за роста стоимости стройматериалов

В России увеличилась стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в среднем на 12% из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Контур.Торги".

Подрядчика капремонта общего имущества в многоквартирном доме, как правило, определяют путем проведения конкурентной закупки. По словам эксперта проекта Ксении Петрофановой, сумма таких торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом - с 450 до 506 миллиардов рублей.

При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей.

В июне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверить обоснованность роста цен на стройматериалы в стране. Отмечалось, что направлены запросы производителям теплоизоляционных материалов. В случае выявленных нарушений примут соответствующие меры.

В Минстрое заявили о росте цен с января по май 2023 года на сталь арматурную — на 26%, на стальные трубы — на 14%. Это, в частности, привело к увеличению стоимости стройки монолитных жилых домов и инженерных сетей. Кроме того, дорожают газ и электричество, что также влияет на ситуацию.