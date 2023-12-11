11 Декабря 2023
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Фото: фонд Защитники Отечества | Пермский край

В Прикамье запускают "Бессмертный полк СВО"

В Пермском крае запускают "Бессмертный полк СВО". Информация об этом опубликована в региональном фонде "Защитники Отечества", передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива принадлежит координатору фонда из Суксунского городского округа. Там создан мини-музей о погибших в зоне специальной военной операции героях. Сегодня в этом списке семь имен.

На основном стенде представлена информация об истории Дня героя и размещены рассказы о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Бессмертный полк СВО(2023)|Фото: фонд Защитники Отечества | Пермский край

На открытие мемориального комплекса были приглашены родственники погибших героев, ребята из местных школ, сотрудники библиотек, представители общественных организаций. Социальный координатор Елена Крашенинникова рассказала о каждом погибшем бойце. Ее рассказ лег в основу разработанного сценария "Урока мужества". Эти уроки проходят в образовательных учреждениях поселка с 8 декабря.

Родителям погибших героев будут вручены композиции с фотографиями их сыновей для участия во Всероссийской Акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Работа по сохранению памяти павших - одно из направлений работы фонда. Открытие мемориальной композиции в Суксуне - первый шаг в создании мини музеев и уголков Славы в память погибших героев СВО в филиале фонда "Защитники Отечества" в Пермском крае.

Теги: Бессмертный полк СВО, спецоперация, герои


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