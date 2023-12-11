Число региональных конфликтов в мире достигло 30-летнего максимума

В 2023 году число региональных конфликтов в мире увеличилось до 183 – это рекордный за последние 30 лет показатель, посчитали в Международном институте стратегических исследований. За год уровень насилия в конфликтах вырос на 28%, число погибших в них – на 14%.

Эксперты института при этом не учитывали напряженность в отношениях США, Китая и России, передает Bloomberg.

В разных уголках мира конфликты вызваны разными факторами. Так, в Америке "правят бал" криминальные группировки и наркоторговля, в Евразии преимущественно территориальные споры на просторах бывшего СССР.

Исследователи отмечают, что глобальная, мировая война не обязательно случится – не все региональные конфликты способны охватить мир. Тем не менее, политики все чаще видят в военных конфликтах инструмент для достижения целей, что в институте называют "катастрофической ошибкой".