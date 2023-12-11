В Нижневартовском районе четыре человека погибли в ДТП

В Нижневартовском районе на 43 километре автодороги Нижневартовск - Радужный произошло ДТП с участием автомобилей "УАЗ" и "Kia Rio", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель "УАЗа" выехал на встречную полосу. Погибли 24-летний водитель "Kia" и три его пассажира: 20, 31 и 44-летние мужчины. В ведомстве отметили, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности.

Водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы.