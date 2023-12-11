11 Декабря 2023
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Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Великобритания и Норвегия возглавят вооруженную коалицию для поддержки Украины на море.

Как сообщило британское министерство обороны, коалиция будет поставлять корабли и транспортные средства Киеву "для укрепления способности действовать на море", передает РИА Новости.

Также минобороны Британии заявило, что Лондон для "повышения безопасности" на Черном море намерен поставить Киеву два минных тральщика типа Sandown.

Ранее сообщалось, что у Минобороны США кончаются деньги на оружие для Украины. Как заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, ресурсы на поставку оружия и военной техники Киеву у администрации Соединенных Штатов закончатся к концу 2023 года. Это случится без дополнительных ассигнований со стороны американского Конгресса.

Теги: великобритания, норвегия, украина, коалиция


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