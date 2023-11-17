17 Ноября 2023
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Фото: Reuters / Joshua Roberts

WSJ: У Пентагона кончаются деньги на оружие для Киева

У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

По данным издания, у Пентагона остается около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Киеву.

Другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, сократился до 1,1 миллиарда долларов, это означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться, пишет РИА Новости со ссылкой на газету.

Ранее The Wall Street Journal отмечало, что необходимость помогать Израилю может стать "похоронным звоном" для Украины. Конгресс США стремительно приближается к остановке работы правительства. У него есть меньше недели, чтобы обсудить законопроект, предотвращающий это, до истечения срока федерального финансирования 18 ноября.

Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден подписал "временный бюджет" страны, что позволит Америке избежать так называемого шатдауна – периода существования без бюджета. Выделение средств ни Украине, ни Израилю документом не предусмотрено.

Теги: пентагон, украина, оружие


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