В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов

В понедельник в Екатеринбурге ввели ограничения скорости общественного транспорта. Причиной стали сильные морозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости троллейбусов до 25 км/час, трамваев – до 20 км/час.

Ранее синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Средний Урал. Это должно произойти в ближайшие дни.

Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге на улице Онуфриева загорелся троллейбус.