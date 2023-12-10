В Екатеринбурге вспыхнул троллейбус

В воскресенье в Екатеринбурге загорелся троллейбус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня вечером поступил сигнал о пожаре на улице Онуфриева в уральской столице. На площади в 12 квадратных метров огнем был поврежден кузов и салон троллейбуса "ЗИУ-9".

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В итоге пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается. Причина возгорания троллейбуса сейчас устанавливается.