В Петербурге мужчина признался в расстреле двух человек в 1993 году

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1993 году.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 8 декабря 2023 года в правоохранительные органы с явкой с повинной обратился 59-летний мужчина. Он признался в совершении им данного преступления.

Все случилось 11 января 1993 года в Московском районе Петербурга. Фигурант произвел несколько выстрелов из пистолета в автомобиль, в котором находились двое мужчин. В результате один из раненых скончался в больнице, а второму была оказана медицинская помощь.

Как пояснил сам стрелявший, он сделал это из корыстных побуждений с целью убийства. Расследуется уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, проведена проверка его показаний на месте. Решается вопрос о его заключении под стражу.