В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за невозможности убрать шасси

Самолет, летевший по маршруту "Талакан (Якутия) – Иркутск", вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, речь идет о самолете авиакомпании "ИрАэро".

"Экипаж воздушного судна […] доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении.

На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. В итоге самолет благополучно произвел посадку. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за поломки туалета.