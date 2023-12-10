В Египте начались выборы президента страны

В это воскресенье в Египте начались выборы президента. Избирательные участки для голосования открылись во всех провинциях страны в 9.00 по местному времени (10.00 мск).

Выборы пройдут 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21.00 (22.00 мск). Возможность проголосовать имеют порядка 67 млн египтян.

Как пишет РИА Новости, в первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси составят лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран.

Результаты первого тура президентских выборов в Египте будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур, в случае его необходимости, состоится в январе 2024 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ выразили признательность Египту за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа.