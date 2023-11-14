МИД РФ выразил Египту признательность за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Сегодня спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Египта в Москве Назиха Нагари по его просьбе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Во время беседы стороны обсудили обстановку в секторе Газа. Была отмечена катастрофическая гуманитарная ситуация в этом палестинском анклаве.

Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан России из зоны вооруженного конфликта. Отметим, что в настоящий момент МЧС России эвакуировали уже две группы граждан.

Также были затронуты некоторые вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе активный политический диалог, координация на площадках ООН и других международных структурах.