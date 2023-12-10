10 Декабря 2023
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Фото: twitter.com/atalanta_bc

Миранчук помог "Аталанте" одержать победу над "Миланом"

Российский полузащитник Алексей Миранчук помог своему клубу "Аталанта" одержать победу над "Миланом". Встреча 15-го тура итальянской Серии А прошла накануне вечером в Бергамо и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

У "Аталанты" дубль оформил Адемола Лукман, гости ответили точными ударами Оливье Жиру и Луки Йовича. Алексей Миранчук начал игру в запасе и появился на поле на 82-й минуте.

Сначала он добился удаления капитана "Милана" Давиде Калабрии, который получил красную карточку за фол на россиянине. А затем Миранчук отдал голевой пас на Луиса Муриэля, который и забил победный мяч, отправив его в ворота пяткой. На все это у Алексея ушло чуть больше 10 минут.

Благодаря одержанной победе клуб из Бергамо поднялся на седьмую строчку в таблице Серии А.

Напомним, Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива". Прошлый сезон российский полузащитник провел в аренде в "Торино".

Теги: Аталанта, Милан, Италия, Миранчук, футбол


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