Захарова объяснила закрытие генконсульства Германии в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила пояснить, почему в Екатеринбурге, а также Новосибирске и Калининграде закрылись генеральные консульства Германии. По ее словам, изначальная причина не в необходимости сократить немецкий штат сотрудников, а в действиях самой Германии.

В конце мая власти ФРГ потребовали от российской стороны закрыть до 1 января 2024 г. генеральные консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также сообщили, что с 1 декабря по собственной инициативе закроют генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Как оказалось, перед этим наблюдалась массовая высылка российских сотрудников дипломатических представительств в Германии. Более того, по словам Захаровой, до сих пор продолжается кампания по оказанию административно-политического давления на Российский дом науки и культуры в Берлине.

"Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", - цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Представитель ведомства также отметила, что Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, которые на данный момент проживают в Германии. Речь идет об услугах, доступных со следующего года только в посольстве России в Берлине и в Генеральном консульстве России в Бонне.

Сейчас МИД РФ принимает меры, чтобы максимально нивелировать образовавшиеся трудности, создаваемые германскими властями как нашим гражданам, так и немцам, "заинтересованным в поддержании контактов с нашей страной".