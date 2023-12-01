Захарова объяснила закрытие генконсульства Германии в Екатеринбурге 

01 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область СЗФО Новосибирская область
Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова объяснила закрытие генконсульства Германии в Екатеринбурге 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила пояснить, почему в Екатеринбурге, а также Новосибирске и Калининграде закрылись генеральные консульства Германии. По ее словам, изначальная причина не в необходимости сократить немецкий штат сотрудников, а в действиях самой Германии.

В конце мая власти ФРГ потребовали от российской стороны закрыть до 1 января 2024 г. генеральные консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также сообщили, что с 1 декабря по собственной инициативе закроют генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Как оказалось, перед этим наблюдалась массовая высылка российских сотрудников дипломатических представительств в Германии. Более того, по словам Захаровой, до сих пор продолжается кампания по оказанию административно-политического давления на Российский дом науки и культуры в Берлине.

"Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", - цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Представитель ведомства также отметила, что Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, которые на данный момент проживают в Германии. Речь идет об услугах, доступных со следующего года только в посольстве России в Берлине и в Генеральном консульстве России в Бонне.

Сейчас МИД РФ принимает меры, чтобы максимально нивелировать образовавшиеся трудности, создаваемые германскими властями как нашим гражданам, так и немцам, "заинтересованным в поддержании контактов с нашей страной".

Теги: Захарова, генконсульство, Германия, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети