В Красноуральске двух рабочих насмерть засыпало грунтом

В Красноуральске в ходе работ на трубопроводе погибли две рабочих. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 30 ноября на улице Дзержинского: во время ремонтных работ произошло обрушение грунта котлована на рабочих. В результате двое из них погибли.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Будет установлено, являлись ли погибшие работниками предприятия или трудились по гражданско-правовому договору. Отдельно будет дана оценка соблюдению техники безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Тела рабочих извлечены для осмотра и последующего направления на экспертизу. Также допрашиваются свидетели инцидента, изучаются должностные инструкции и другие документы.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, мужчины проводили ремонт прорвавшейся трубы, в этот момент и произошло ЧП.

"По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версий, беда могла случиться из-за нарушения техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется. Личности погибших представители МВД уже установили: это уроженец Первоуральска гражданин Никифоров 1982 года рождения и уроженец Красноуральска гражданин Вакингут 1984 года рождения", - отметил полковник Горелых.

Как уточнили в СК, статья, по которой возбуждено дело, предусматривает до семи лет лишения свободы.