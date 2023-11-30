30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Лысьве мать заморила голодом своего пятилетнего сына

В Лысьве следователи просят суд отправить на принудительное лечение 37-летнюю местную жительницу, уличенную в причинении смерти малолетнему сыну по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователями завершено расследование уголовного дела по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Причинение смерти по неосторожности". Следствием установлено, что с января 2021 года по 15 июня 2023 г. женщина заморила своего пятилетнего сына голодом и лишила его медицинской помощи. Это привело к смерти ребенка.

В отношении женщины была назначена и проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что она страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В ходе следствия в адрес органов внутренних дел и медицинской организации внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам рассмотрения которых трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

После утверждения постановления о направлении уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: мать, сын, голод, принудительное лечение


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