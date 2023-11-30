Игорь Бабушкин поручил оперативно решить вопрос с подрядчиком на пассажирские перевозки, не выполнившим условий контракта

"Вчера без предварительного уведомления предприниматель, с которым заключен контракт на пассажирские перевозки по маршруту №57с, прекратил работу", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отмечает, что в результате более пяти тысяч жителей поселка Инициативный в Кировском районе города остались без общественного транспорта.

"Поручил оперативно решить проблему. Уже сегодня на этот маршрут вывели "Волгабас" из резерва, а с 10 декабря на линию будут запущены еще 3 автобуса малого класса", - сообщил губернатор.

Маршрут будет проходить по улицам: Загородная, Степановская, 2-я Загородная, Декоративная, Началовское ш., Софьи Перовской, Нововосточная, Куликова, Вокзальная, Бориса Алексеева, Яблочкова, Анри Барбюса.

В региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что в адрес минтранса с утра 29 ноября стали поступать многочисленные жалобы от граждан об отсутствии общественного транспорта по маршруту № 57с «Психиатрическая больница – Холодильники рыбокомбината». О сложившейся ситуации незамедлительно сообщили главе региона. Игорь Бабушкин дал поручение и.о министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Чепякову в оперативном режиме обеспечить транспортным обслуживанием жителей поселка Инициативный. Чтобы снять социальную напряженность, по маршруту № 57 «Пос. Инициативный – Ж/д вокзал» на линию оперативно выпустили из резерва автобус среднего класса.



Дальнейшая организация транспортного обслуживания будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов. До 10 декабря 2023 года на линию выйдут три автобуса малого класса по маршруту № 57 «Пос. Инициативный – Ж/д вокзал». Время работы транспорта с 6:00 до 22:55. Интервал движения в будни составит 35-41 минуту утром, 37-70 минут вечером, а в выходные и праздничные дни утром 42-44 минуты, вечером 44-83 минуты.



Автобусы будут производить остановки только на фиксированных остановочных пунктах.



Напомним, Накануне.RU уже сообщало, что в Астраханской области уже приступили ко второму этапу транспортной реформы. Вся маршрутная сеть областного центра переведена на регулируемый тариф, закуплено более 70% подвижного состава. К концу года этот показатель достигнет 100%.