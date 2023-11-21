Глава Минтранса РФ отметил на совещании с президентом положительную динамику в сфере развития общественного транспорта в Астраханской области

Глава федерального Минтранса Виталий Савельев на совещании с Президентом России Владимиром Путиным отметил положительные изменения в сфере общественного транспорта в Астраханской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В Астраханской области, стоит напомнить, уже приступили ко второму этапу транспортной реформы. Вся маршрутная сеть областного центра переведена на регулируемый тариф, закуплено более 70% подвижного состава. К концу года этот показатель достигнет 100%.

"Запускаем новые автобусы в отдаленные районы города. «Волгабасы» уже курсируют по маршруту №38 от поселка Тинаки-2 до сквера Ульяновых. В ближайшее время начнет работать маршрут №37. Он свяжет поселок Кири-Кили и мкр. Куликова. Обслуживать линию будут комфортабельные автобусы среднего класса. Помимо этого, уже распланировано обустройство остановок и конечных пунктов, идут конкурсные процедуры", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

В рамках реализации третьего этапа реформы в регионе также заработают межмуниципальные маршруты № 116, 117 и 190. Общественный транспорт будет запущен в посёлок Начало, сёла Фунтово и Яксатово Приволжского района. Новые автобусы выйдут на линии поэтапно уже в ближайшие месяцы.