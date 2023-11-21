21 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава Минтранса РФ отметил на совещании с президентом положительную динамику в сфере развития общественного транспорта в Астраханской области

Глава федерального Минтранса Виталий Савельев на совещании с Президентом России Владимиром Путиным отметил положительные изменения в сфере общественного транспорта в Астраханской области, передает корреспондент Накануне.RU.

виталий савельев(2023)|Фото: t.me/babushkin30/4214/скрин

В Астраханской области, стоит напомнить, уже приступили ко второму этапу транспортной реформы. Вся маршрутная сеть областного центра переведена на регулируемый тариф, закуплено более 70% подвижного состава. К концу года этот показатель достигнет 100%. 

автобус(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Запускаем новые автобусы в отдаленные районы города. «Волгабасы» уже курсируют по маршруту №38 от поселка Тинаки-2 до сквера Ульяновых. В ближайшее время начнет работать маршрут №37. Он свяжет поселок Кири-Кили и мкр. Куликова. Обслуживать линию будут комфортабельные автобусы среднего класса. Помимо этого, уже распланировано обустройство остановок и конечных пунктов, идут конкурсные процедуры", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В рамках реализации третьего этапа реформы в регионе также заработают межмуниципальные маршруты № 116, 117 и 190. Общественный транспорт будет запущен в посёлок Начало, сёла Фунтово и Яксатово Приволжского района. Новые автобусы выйдут на линии поэтапно уже в ближайшие месяцы.

Теги: виталий савельев, игорь бабушкин, транспортная реформа в астраханской области, новые маршруты автобусов


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