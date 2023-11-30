30 Ноября 2023
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Фото: avo.ru

Мстёрскому иконописцу Владимиру Молодкину вручили нагрудный знак «Народный художник Российской Федерации»

Накануне в Мстёрском художественном музее открылась выставка работ народного художника Российской Федерации Владимира Молодкина. Участвовавшие в церемонии заместитель Губернатора Владимир Куимов и председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова вручили миниатюристу, иконописцу и педагогу нагрудный знак и удостоверение о присвоении почётного звания, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

(2023)|Фото: avo.ru

Владимир Николаевич Молодкин – яркий представитель мстёрской школы лаковой миниатюрной живописи, постоянный участник и призёр отечественных и зарубежных выставок. Он родился в 1945 году в деревне Арменово Вязниковского района. С 1961 по 1965 год учился в Мстёрской художественной профтехшколе. Затем работал на фабрике «Пролетарское искусство» в творческой бригаде, преподавал композицию и миниатюрную живопись в Мстёрском художественно-промышленном училище имени Ф.А. Модорова. На основе древнерусской живописи создал свой индивидуальный стиль с оригинальными композициями, колоритом, цельностью художественных образов от тонкой лирики до историко-героического эпоса. В числе самых известных его работ – панно «Марфа Посадница», серия «Славяне», икона «Рождество Господа нашего Иисуса Христа». Он отмечен множеством наград, в том числе Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России.

картина религиозной тематики(2023)|Фото: avo.ru


«На творчестве Владимира Николаевича выросло и продолжает воспитываться не одно поколение мстерян. Это истинно народный мастер, великий труженик и патриот. Присвоение почётного звания «Народный художник Российской Федерации» – очередное признание его безграничного таланта», – подчеркнул Владимир Куимов.

(2023)|Фото: avo.ru

«Я счастливый человек. С детства любил рисовать и до сих пор занимаюсь любимым делом. Вместе с супругой, сыновьями, снохами, внучками. Разве это не счастье, когда дело твоей жизни продолжается в детях и внуках?» – считает Владимир Молодкин.

На открытии выставки вице-губернатор сообщил, что с 1 января 2024 года Мстёрский художественный музей получит статус государственного музея Владимирской области. Это поможет создать новые выставочные пространства для художников, которые прославляют наш регион.

 

 

Теги: иконописец, народный художник, выставка


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