Научные разработки, реализованные при поддержке ЗапСибНОЦ, представлены на III Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Научные разработки, реализованные при поддержке ЗапСибНОЦ, представлены на III Конгрессе молодых ученых в "Сириусе", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Парке науки и искусства федеральной территории "Сириус" проходит ключевое ежегодное событие Десятилетия науки и технологий в России. Среди 4 500 участников из 25 стран мира — более 40 человек из Тюменской области, преимущественно молодые ученые.

Традиционно ЗапСибНОЦ мирового уровня представляет инновационные разработки региона. Среди них: бионический протез пальца; мобильный реактор нового типа, позволяющий оптимизировать переработку неклассического углеводородного сырья; устройство идентификации однофазных замыканий; манипулятор по сбору и сортировке мусора и другие.

С докладом об уникальных региональных инструментах развития науки и образования выступил гендиректор "Агентства развития научно-образовательных проектов" (оператор ЗапСибНОЦ) Денис Неустроев. Он отметил, что работа НОЦ способствует росту престижности науки в государстве, и в этот процесс активно включается реальный сектор экономики.

В июле Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр вошел в число лидеров федерального уровня. В состав Западно-Сибирского НОЦ сегодня входят 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и пять структур поддержки инноваций из Тюменской области, Югры и Ямала.

Ученые не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство.