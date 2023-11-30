Baza: За похищенную в Калужской области девочку требуют 1,5 миллиона рублей в криптовалюте

В городе Козельск Калужской области похитили восьмилетнюю девочку ради выкупа, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, ученица второго класса пропала по пути из школы домой. Девочка попрощалась со сверстниками, когда ей оставалось идти до дома примерно 700 метров.

Спустя минут 40 девочке позвонила ее мать, однако телефон был выключен. Позже женщине поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет.

Мама ребенка обратилась в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинска будут судить по обвинению в похищении ребенка. В июне в квартире в Ленинском районе мужчина силой похитил у своей знакомой младенца. На общественном транспорте он перевез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал.