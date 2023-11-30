Тюменцам в зону СВО доставили инструменты и теплые вещи

Инструменты, теплые вещи и дополнительное оборудование доставили тюменцам в зону проведения специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Бойцы одного из подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии, среди которых жители Тюменской области, получили сложные технические устройства для ведения боя, строительные инструменты, теплые вещи. По просьбе военнослужащих в место дислокации была доставлена символика Тюменской области: флаг и шевроны.

Командир подразделения с позывным "Питон" от имени личного состава поблагодарил жителей региона, Александра Моора, спецпредставителя губернатора по вопросам СВО за поддержку. По его словам, бойцов из Аромашевского района особенно порадуют гуманитарный груз от земляков - шерстяные носки и вязаные перчатки.

Отметим, что помощь бойцы получают от всей Тюменской области. Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду.

Кроме того, в Тюменской области работает пункт обеспечения участников СВО. Он организован по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

В пункте обеспечения бойцам, отправляющимся на СВО, выдают сезонные одежду, обувь и обмундирование. Участники спецоперации из Тюменской области, которые прибывают в пункт для получения вещей, отмечают, что регион обеспечивает всем, что нужно для выполнения боевых задач.