Уральский детсад заплатит 100 тысяч ребенку, сломавшему ключицу на горке

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию для ребенка, получившего серьезную травму на прогулке в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 21 марта этого года в Ляпуновском детском саду "Ромашка": воспитанник, играя на детской площадке, поскользнулся на наледи возле горки. Ребенок упал на левое плечо и получил закрытый перелом ключицы. Это было признано вредом здоровью средней тяжести.

Прокуратура направила иск о взыскании с детсада компенсации морального вреда. В итоге суд взыскал в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей.

Напомним, что еще один уральский детсад заплатит компенсацию девочке, которая ударилась головой в туалете.