Уральский детсад заплатит компенсацию девочке, которая ударилась головой в туалете

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию для ребенка, получившего травмы во время пребывания в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 27 июля в детсаду "Сказка" в Кировграде. 4-летняя девочка, находясь в туалете, внезапно поскользнулась и упала на пол, ударившись головой. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения.

Прокуратура направила иск в суд о требовании компенсации морального вреда с детского сада "Сказка". Кировградский городской суд взыскал в пользу пострадавшей девочки 40 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу подростка, избитого в больнице.