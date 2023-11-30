30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутаты облдумы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград на референдуме

Депутаты волгоградской облдумы приняли поправки, по которым переименовать Волгоград можно будет путем проведения не городского, как было раньше, а областного референдума.

Согласно закону, до поправок действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенных пунктов могут участвовать только его жители, пишет РИА Новости.

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин при этом заявил, что референдум о переименовании в Сталинград в ближайшее время проводить не планируют.

Напомним, в феврале опрос ВЦИОМ показал, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.

Теги: волгоград, сталинград, референдум


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